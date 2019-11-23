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ليفربول يواصل هويته ويسرق الفوز أمام كريستال بالاس

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 23 نوفمبر 2019

حقق ليفربول ثلاث نقاط صعبة في مهمة ليست بالهينة امام الخصم العنيد كريستال بالاس بعد الفوز بعدفين مقابل هدف في عقر دار كريستال بالاس .

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وبادر ليفربول بالتسجيل عن طريق نجمه السنغالي ساديو ماني في الدقيقة ٤٩ بعد تمريرة رائعة من الظهير الايسر ريبرتسون ، وعادل الايفواري " زاها " النتيجة بعد مجهود رائع من بينتكي في الدقيقة ٨٢ .

وقبل نهاية المباراة حاول ليفربول ان يقتنص ثلاث نقاط ثمينه تقربه اكثر الي اللقب الغائب منذ ٣٠ عام ليسجل فيرمينيو الهدف الثاني في الدقيقة ٨٥ لتنهي المباراة ٢/١ لصالح الريدز .

وعزز ليفربول من صدارته ووصل للنقطة ٣٧ في المركز الاول ، بينما احتل كريستال بالاس المركز ال١٣ برصيد ١٥ نقطة .

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