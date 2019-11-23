- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ليفربول يواصل هويته ويسرق الفوز أمام كريستال بالاس والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 23 نوفمبر 2019
حقق ليفربول ثلاث نقاط صعبة في مهمة ليست بالهينة امام الخصم العنيد كريستال بالاس بعد الفوز بعدفين مقابل هدف في عقر دار كريستال بالاس .
وبادر ليفربول بالتسجيل عن طريق نجمه السنغالي ساديو ماني في الدقيقة ٤٩ بعد تمريرة رائعة من الظهير الايسر ريبرتسون ، وعادل الايفواري " زاها " النتيجة بعد مجهود رائع من بينتكي في الدقيقة ٨٢ .
وقبل نهاية المباراة حاول ليفربول ان يقتنص ثلاث نقاط ثمينه تقربه اكثر الي اللقب الغائب منذ ٣٠ عام ليسجل فيرمينيو الهدف الثاني في الدقيقة ٨٥ لتنهي المباراة ٢/١ لصالح الريدز .
وعزز ليفربول من صدارته ووصل للنقطة ٣٧ في المركز الاول ، بينما احتل كريستال بالاس المركز ال١٣ برصيد ١٥ نقطة .
كانت هذه تفاصيل خبر ليفربول يواصل هويته ويسرق الفوز أمام كريستال بالاس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.