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شكرا لقرائتكم ثلاثى المنتخب الأولمبي ينتظمون فى تدريبات الأهلي استعدادا لمواجهة الجونة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
فضل الجهاز الفنى خوض المران الأخير صباح غدٍ الأحد على ملعب التتش بالجزيرة والسفر بعدها إلى الجونة للدخول فى معسكر مغلق استعدادا للقاء.
رمضان صبحي
صلاح محسن
عمار حمدى
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