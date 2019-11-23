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ثلاثى المنتخب الأولمبي ينتظمون فى تدريبات الأهلي استعدادا لمواجهة الجونة...

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جدة - عمرو شويل انتظم الثلاثى رمضان صبحى وصلاح محسن وعمار حمدى، فى تدريبات الأهلي التى أقيمت على ملعب التتش فى إطار الاستعداد لمواجهة الجونة، المقرر لها بعد غدٍ الاثنين فى إطار منافسات الأسبوع الخامس من مسابقة الدورى الممتاز.

 

وشارك الثلاثى فى التدريبات وخضعوا لبرنامج استشفائى بعد انتهاء مهمتهم مع المنتخب الأولمبى الذى توج ببطولة أمم أفريقيا تحت 23 سنة، وحصد بطاقة التأهل لأولمبياد طوكيو 2020.

 

ومن المقرر أن يغادر الأهلى إلى الجونة عصر غدٍ الأحد، استعداداً لمواجهة الجونة المقرر لها بعد غدٍ الاثنين فى إطار منافسات الأسبوع الخامس من مسابقة الدورى الممتاز ثم يطير إلى تونس صباح الثلاثاء من الجونة على متن طائرة خاصة لمواجهة النجم الساحلي يوم الجمعة المقبل في الجولة الأولى لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

 

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فضل الجهاز الفنى خوض المران الأخير صباح غدٍ الأحد على ملعب التتش بالجزيرة والسفر بعدها إلى الجونة للدخول فى معسكر مغلق استعدادا للقاء.

 

رمضان صبحي
رمضان صبحي

صلاح محسن
صلاح محسن

عمار حمدى
عمار حمدى

 

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