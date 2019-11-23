شكرا لقرائتكم الإسماعيلى يخوض أول تدريباته بالإمارات على ملعب أكاديمية نادى الجزيرة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
المران كان خفيفا حيث استمر لمدة 50 دقيقة بعد وصول بعثة الفريق اليوم إمارة أبوظبى فى رحلة استغرقت لأربع ساعات.
وقام الجهاز الفنى بتقسيم اللاعبين لعدة مجموعات تخللها تدريبات على التسليم والتسلم فى المساحات بجانب سرعة التحول من الحالة الدفاعية للهجومية.
واختتم المران بتقسيمة تم ايقافها عدة مرات من أجل منح اللاعبين التعليمات الفنية.
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