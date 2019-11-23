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الإسماعيلى يخوض أول تدريباته بالإمارات على ملعب أكاديمية نادى الجزيرة...

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جدة - عمرو شويل خاض فريق الإسماعيلى أول تدريباته بالإمارات مساء اليوم على ملعب أكاديمية نادى الجزيرة ، وذلك ضمن برنامج الاعداد لملاقاة الجزيرة يوم الثلاثاء المقبل ، فى إطار جولة الإياب من دور الــ16 ببطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال.

 

المران كان خفيفا حيث استمر لمدة 50 دقيقة بعد وصول بعثة الفريق اليوم إمارة أبوظبى فى رحلة استغرقت لأربع ساعات.

 

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وقام الجهاز الفنى بتقسيم اللاعبين لعدة مجموعات تخللها تدريبات على التسليم والتسلم فى المساحات بجانب سرعة التحول من الحالة الدفاعية للهجومية.

 

وشهد المران حضور محمد وهبة لاعب ومدرب الفريق سابقا بجانب عدد من مسئولى الفريق الإماراتى حيث كان فى استقبالهم المستشار محمد الكلية رئيس البعثة يرافقه محمد خلف مدير إدارة التسويق والتعاقدات.

 

واختتم المران بتقسيمة تم ايقافها عدة مرات من أجل منح اللاعبين التعليمات الفنية.

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