شكرا لقرائتكم اللجنة المشرفة: 50% تمنع مناقشة ميزانية الأهلي رغم اكتمال النصاب القانوني... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
واكتمل النصاب القانوني بعد إغلاق باب التسجيل بحضور 5194 واعلنت اللجنة المشرفة أن عدم حضور العدد المحدد داخل الصالة حال دون مناقشة الميزانية ليتم إحالة الميزانية للجهاز المركزي للمحاسبات لاعتمادها.
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