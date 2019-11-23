شكرا لقرائتكم اللجنة المشرفة: 50% تمنع مناقشة ميزانية الأهلي رغم اكتمال النصاب القانوني... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلنت اللجنة المشرفة على الجمعية العمومية العادية للنادي الأهلي حضور 601 عضوا فقط داخل الصالة المغطاة وهو ما يمنع مناقشة الميزانية في الجمعية العامة العادية للنادي، حيث كان يتطلب حضور 2597 داخل الصالة أي ما يمثل 50 % من إجمالي الأعضاء الذين سجلوا في كشوف اليوم الثاني للجمعية العمومية حيث سجل 5194 عضوا .

كان باب التسجيل في اليوم الثاني للجمعية العمومية للنادي الأهلي قد أغلق بعدما تم فتح باب التسجيل في التاسعة صباحاً لليوم الثاني على التوالي حتى السابعة مساءً.

واكتمل النصاب القانوني بعد إغلاق باب التسجيل بحضور 5194 واعلنت اللجنة المشرفة أن عدم حضور العدد المحدد داخل الصالة حال دون مناقشة الميزانية ليتم إحالة الميزانية للجهاز المركزي للمحاسبات لاعتمادها.