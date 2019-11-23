شكرا لقرائتكم اكتمال النصاب القانوني لعمومية الأهلي بحضور 5194... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
واكتمل النصاب القانوني بعد إغلاق باب التسجيل بحضور 5194 وسيتم مناقشة الميزانية حال تواجد نصف العدد الذي سجل داخل الصالة المغطاة.
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