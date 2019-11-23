شكرا لقرائتكم اكتمال النصاب القانوني لعمومية الأهلي بحضور 5194... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلنت اللجنة المشرفة على الجمعية العمومية العادية للنادي الأهلي اكتمال النصاب القانوني للجمعية حيث حضر 5194 عضوا في اليوم الثاني حيث كان مقررا حضور خمسة آلاف أو 10% أيهما أقل فى اليوم الأول أمس الجمعة .

كان باب التسجيل في اليوم الثاني للجمعية العمومية للنادي الأهلي قد أغلق بعدما تم فتح باب التسجيل في التاسعة صباحاً لليوم الثاني على التوالي حتى السابعة مساءً.

واكتمل النصاب القانوني بعد إغلاق باب التسجيل بحضور 5194 وسيتم مناقشة الميزانية حال تواجد نصف العدد الذي سجل داخل الصالة المغطاة.