شكرا لقرائتكم النحاس: توقف الدورى أضر بالمقاولون وبلوم لاعيبتى أمام أسوان لهذا السبب... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل قال عماد النحاس المدير الفنى للمقاولون العرب إن توقف الدورى المصرى بسبب ارتباطات المنتخب الوطنى بتصفيات كأس أمم أفريقيا فضلا عن انشغال الأولمبى ببطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة أضر بذئاب الجبل.
أكد النحاس فى تصريحات لـ قناة "تايم سبورتس" أنه سعيد بحصد فريقه الثلاث نقاط بعد الفوز على أسوان بهدفين مقابل هدف فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم السبت على استاد عثمان أحمد عثمان، ضمن منافسات الجولة الرابعة من عمر مسابقة الدوري العام.
أشار المدير الفنى لفريق المقاولون العرب إن فريقه كان يعانى غيابات كثيرة فضلا عن اللاعبين اللذين شاركوا لأول مرة مثل مجلى وطلعت موضحا أن تركيزه الأكبر كان منصب على الفوز بنقاط المباراة.
ووجه النحاس اللوم على اللاعبين بعد التراجع نتيجة تسجيل الهدف الأول الأمر الذى كلف فريقه التعادل قبل أن يعود محمد سمير لاقنتاص الفوز لذئاب الجبل.
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