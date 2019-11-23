شكرا لقرائتكم أجايى وأليو ديانج جاهزان للمشاركة مع الأهلي أمام الجونة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وشارك أجايى وديانج بشكل طبيعى فى تدريبات المارد الأحمر التى أقيمت مساء اليوم على ملعب التتش بالجزيرة، وبات أمر مشاركتهم فى المباراة المقبلة أمام الجونة متوقف على قرار المدير الفنى السويسرى رينيه فايلر.
فضل الجهاز الفنى خوض المران الأخير صباح غدٍ الأحد على ملعب التتش بالجزيرة والسفر بعدها إلى الجونة للدخول فى معسكر مغلق استعدادا للقاء.
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