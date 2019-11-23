شكرا لقرائتكم أجايى وأليو ديانج جاهزان للمشاركة مع الأهلي أمام الجونة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أصبح النيجيرى جونيور أجايى والمالى أليو ديانج لاعبا الأهلى، جاهزان للمشاركة مع الفريق فى المباراة المقبلة أمام الجونة، المقرر لها بعد غدٍ الاثنين فى إطار منافسات الأسبوع الخامس من مسابقة الدورى الممتاز.

وكان أجايي قد تعرض لإجهاد عضلى خفيف فى مباراة الاتصالات الودية الأخيرة والتى حسمها الأهلي لصالحه بهدف نظيف سجله المغربى وليد أزارو من ضربة جزاء، كما عانى ديانج من الإصابة فى العضلة الضامة.

وشارك أجايى وديانج بشكل طبيعى فى تدريبات المارد الأحمر التى أقيمت مساء اليوم على ملعب التتش بالجزيرة، وبات أمر مشاركتهم فى المباراة المقبلة أمام الجونة متوقف على قرار المدير الفنى السويسرى رينيه فايلر.

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ومن المقرر أن يغادر الأهلى إلى الجونة عصر غدٍ الأحد، ثم يطير إلى تونس صباح الثلاثاء من الجونة على متن طائرة خاصة لمواجهة النجم الساحلي يوم الجمعة المقبل في الجولة الأولى لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

فضل الجهاز الفنى خوض المران الأخير صباح غدٍ الأحد على ملعب التتش بالجزيرة والسفر بعدها إلى الجونة للدخول فى معسكر مغلق استعدادا للقاء.