شكرا لقرائتكم المقاولون يفوز على أسوان 2 – 1 فى الدورى المصرى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل المقاولون ضد أسوان



انتهت مباراة المقاولون ضد أسوان بفوز ذئاب الجبل بهدفين مقابل هدف فى المباراة التى جمعتهما على استاد عثمان أحمد عثمان، ضمن منافسات الجولة الرابعة من عمر مسابقة الدوري العام.

افتتح التسجيل للمقاولون العرب محمود السيد فى لدقيقة 8 قبل أن يتعادل أوميد أوكرى لأسوان فى الدقيقة 22 ثم أضاف محمد سمير هدف الفوز لذئاب الجبل .

كان تشكيل المقاولون كالتالي: محمود أبو السعود، أمير عابد، محمد سمير ثابت، محمد طلعت، محمد سالم، حسن الشامي، محمود السيد، محمد مجلي، فاروقا نور الدين، لويس إدوارد ومعروف يوسف.

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بينما تشكيل أسوان كالتالي: رضا السيد، طارق أبو العز، محمد جابر، ابراهيم القاضي، محمود نعيم، هيثم الفيل، خالد الشيخ، أوميد أوكري، ابراهيم جلال، محمد الصباحي، عبد الرحمن جبنه.

وبهذه النتيجة احتل المقاولون المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري برصيد 10 نقاط بعد أن لعب 5 مباريات فاز فى 3 لقاءات وتعادل فى واحدة وخسر مثلها وسجل لاعبيه 7 اهداف وتلقت شباكه 5 أهداف بينما تجمد رصيد أسوان فى المركز الرابع عشر برصيد 4 نقاط بعد أن لعب 5 مباريات فاز فى واحدة وتعادل فى مثلها وخسر 3 لقاءات وسجل لاعبيه 5 أهداف وتلقت شباكه 10 أهداف .