شكرا لقرائتكم ميتشو يمنح عبد الله جمعة راحة من تدريبات الزمالك اليوم... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قرر الجهاز الفنى للزمالك بقيادة الصربي ميتشو، منح عبد الله جمعة الظهير الأيسر للفريق، راحة من التدريبات الجماعية اليوم لبعض الظروف الخاصة به، وذلك قبل مواجهة إنبى، بعد غد الإثنين، فى الجولة السادسة فى بطولة الدورى الممتاز التى ستقام على ستاد السلام.

وشارك محمد حسن لاعب وسط الزمالك في التدريبات الجماعية التي تقام حاليا على ملعب النادى بعدما انتهى من البرنامج التأهيلي الخاص به، وشارك في تدريبات الفريق بشكل طبيعي لتجهيزه للفترة المقبلة.

واكتفى يوسف إبراهيم "أوباما" مهاجم الزمالك بخوض تدريبات خاصة في الجيمانزيوم على هامش تدريبات اليوم ويعاني اللاعب من نزلة برد، ويخضع لتدريبات خاصة تحت إشراف الجهاز الطبي للفريق.