شكرا لقرائتكم الاتحاد السكندري ضد المحرق البحرينى .. طلعت يوسف: هدفنا الصعود لربع النهائى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد طلعت يوسف المدير الفنى للإتحاد السكندرى خلال الموتمر الصحفى الذى عقد اليوم استعدادا لمواجهة المحرق البحرينى غدا ، أنه يحترم المنافس جيدا ويعلم نقاط القوة والضعف لديهم ومدى تاثير اللقاء بالحضور الجماهيرى والمساندة لهم.

أضاف يوسف أنه وبالرغم من توقف الدوري لإشتراك المنتخب الأوليمبي فى البطولة الأفريقية تحت 23 سنة والتى حصل على لقبها وعدم خوض أى مباريات رسمية إلا أننا جاهزين وهدفنا الصعود إلى ربع النهائي البطولة العربية مشيدا بالتزام اللاعبين خلال الفترة الماضية .

من جانبه أعرب محمد مصيلحي رئيس الاتحاد السكندري عن ثقته فى الجهاز الفنى واللاعبين على الظهور المشرف والأداء الرجولى والقدرة على تخطى تلك المباراة التى وصفها بالصعبة ، مطالبا اللاعبين بالفوز لإسعاد جماهير سيد البلد التى تتمنى الفوز والصعود الى نهائى البطولة.