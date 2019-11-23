اخبار الرياضه

الاتحاد السكندري ضد المحرق البحرينى .. طلعت يوسف: هدفنا الصعود لربع النهائى...

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم الاتحاد السكندري ضد المحرق البحرينى .. طلعت يوسف: هدفنا الصعود لربع النهائى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد طلعت يوسف المدير الفنى للإتحاد السكندرى خلال الموتمر الصحفى الذى عقد اليوم استعدادا لمواجهة المحرق البحرينى غدا ، أنه يحترم المنافس جيدا ويعلم نقاط القوة والضعف لديهم ومدى تاثير اللقاء بالحضور الجماهيرى والمساندة لهم. 

 

أضاف يوسف أنه وبالرغم من توقف الدوري لإشتراك المنتخب الأوليمبي فى البطولة الأفريقية تحت 23 سنة والتى حصل على لقبها وعدم خوض أى مباريات رسمية إلا أننا جاهزين وهدفنا الصعود إلى ربع النهائي البطولة العربية مشيدا بالتزام اللاعبين خلال الفترة الماضية . 

 

من جانبه أعرب محمد مصيلحي رئيس الاتحاد السكندري عن ثقته فى الجهاز الفنى واللاعبين على الظهور المشرف والأداء الرجولى والقدرة على تخطى تلك المباراة التى وصفها بالصعبة ، مطالبا اللاعبين  بالفوز لإسعاد جماهير سيد البلد التى تتمنى الفوز والصعود الى نهائى البطولة.
Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الاتحاد السكندري ضد المحرق البحرينى .. طلعت يوسف: هدفنا الصعود لربع النهائى... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا