شكرا لقرائتكم الاتحاد السكندري ضد المحرق البحرينى .. طلعت يوسف: هدفنا الصعود لربع النهائى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
أضاف يوسف أنه وبالرغم من توقف الدوري لإشتراك المنتخب الأوليمبي فى البطولة الأفريقية تحت 23 سنة والتى حصل على لقبها وعدم خوض أى مباريات رسمية إلا أننا جاهزين وهدفنا الصعود إلى ربع النهائي البطولة العربية مشيدا بالتزام اللاعبين خلال الفترة الماضية .
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