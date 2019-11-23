شكرا لقرائتكم البريطاني سيمس يفوز بالمركز الأول في ثاني أيام سباق "فورمولا إي" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - فاز فريق BMW بقيادة السائق البريطاني ألكسندر سيمس بالمركز الأول في منافسات فورمولا إي الدرعية وذلك خلال ثاني أيام السباق.

وتفوق سيمس على زميله في BMW الألماني غنثر، الذي حل ثانياً، والبرازيلي دي غارسيا الذي جاء في المركز الثالث.

وشهد سباق اليوم الثاني خروج سام بيرد بطل اليوم الأول من السباق.

وتستضيف الدرعية سباق "فورمولا إي" للعام الثاني على التوالي ضمن فعاليات موسم الدرعية.