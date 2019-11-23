شكرا لقرائتكم لاكازيت ينقذ أرسنال من الخسارة أمام ساوثهامبتون ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أنقذ الفرنسي ألكسندر لاكازيت فريقه أرسنال ومدربه أوناي إيمري عندما سجل هدفاً قاتلاً في شباك الضيف ساوثهامبتون، ليمنح أصحاب الأرض نقطة بعد التعادل 2-2 يوم الأحد ضمن الجولة الثالثة عشر من الدوري الإنجليزي.

وفي ملعب الإمارات صعق داني إينغس مهاجم ساوثهامبتون مستضيفه أرسنال عندما منح الفريق الزائر التقدم في الدقيقة الثامنة لكن لاكازيت أدرك التعادل لأرسنال بعد ذلك بعشر دقائق.

وأهدر جيمس وارد بروس ركلة جزاء لساوثهامبتون لكنه تابع الكرة المرتدة من الحارس بيرند لينو ليعيد التقدم للفريق الزائر في الدقيقة 71.

وبدا أن ساوثهامبتون، الذي نال نقطة واحدة في آخر ثماني مباريات في الدوري، سيخرج فائزا لكن لاكازيت أنقذ مدربه أوناي إيمري بإدراك التعادل في الوقت المحتسب بدل الضائع.

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وتراجع أرسنال إلى المركز الثامن برصيد 17 نقطة متأخرا بفارق الأهداف عن توتنهام هوتسبير الذي حقق أول فوز خارج ملعبه في الدوري في عشرة أشهر عندما تغلب 3-2 على وست هام يونايتد في بداية عهد المدرب الجديد جوزيه مورينيو.

ويتذيل ساوثهامبتون الترتيب بثماني نقاط متأخرا بفارق الأهداف عن واتفورد الذي خسر 3-صفر أمام ضيفه بيرنلي.

وهز أيوزي بيريز وجيمي فاردي الشباك في الشوط الثاني ليحقق ليستر سيتي فوزا مقنعا 2-صفر على مستضيفه برايتون آند هوف ألبيون.بعد فشله في استغلال أول 11 محاولة على المرمى .

وعاقب ليستر سيتي الفريق الضيف مرتين في الشوط الثاني ليحافظ على المركز الثاني ويواصل مطاردة ليفربول الذي عاد بانتصار ثمين 2-1 من ملعب كريستال بالاس.

وافتتح بيريز، الذي أحرز ثلاثية في الفوز 9-صفر على ساوثهامبتون الشهر الماضي، التسجيل من مدى قريب بعد تمريرة فاردي العرضية وأضاف فاردي الهدف الثاني من ركلة جزاء من المحاولة الثانية بعدما تصدى الحارس لتسديدة المهاجم الإنجليزي الأولى وتابعها جيمس ماديسون لكن حكم الفيديو المساعد تدخل لإعادة الركلة بسبب دخول اللاعبين منطقة الجزاء قبل التنفيذ.