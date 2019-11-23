شكرا لقرائتكم دورتموند يؤكد استمرار مدربه السويسري فافري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن مسؤول النشاط الرياضي بنادي دورتموند الألماني ميكايل زورك أن السويسري لوسيان فافري سيبقى بصفة أولية مدربا لفريق الكرة بروسيا دورتموند.

وأضاف زورك يوم السبت في تصريحات لصحف مجموعة فونكه أكبر مجموعة صحفية في ألمانيا قائلا: المدرب السويسري فافري سيشرف على الفريق أيضا في مباراة البطولة الاوروبية في مواجهته لفريق برشلونة يوم الأربعاء المقبل.

وتزايدت الانتقادات تجاه فافري بعد سقوط الفريق أمام بايرن ميونخ في الدوري الألماني بأربعة أهداف دون مقابل، والتعادل مع بادربورن 3-3 يوم الجمعة.