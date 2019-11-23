شكرا لقرائتكم بايرن يقترب من صدارة الدوري برباعية فورتونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - بات فريق بايرن ميونخ على بعد نقطة واحدة فقط من صدارة الدوري الألماني لكرة القدم بفضل فوزه العريض على ملعب مضيفه فورتونا دوسلدورف 4 - صفر يوم السبت في المرحلة الثانية عشرة للمسابقة التي شهدت خسارة بوروسيا مونشنغلادباخ المتصدر على ملعب مضيفه يونيون برلين صفر - 2.

وفي باقي المباريات فاز فولفسبورغ على مضيفه اينتراخت فرانكفورت 2 - صفر وفاز شالكه على مضيفه فيردر بريمن 2 - 1 وتعادل باير ليفركوزن مع فرايبورغ 1 - 1.

ويتصدر غلادباخ جدول ترتيب البوندسليغا لكن رصيده توقف بفعل الهزيمة أمام يونيون برلين عند 25 نقطة بفارق نقطة واحدة فقط عن بايرن ميونخ حامل اللقب والذي تقدم إلى مركز الوصيف.

وحسم بايرن الفوز على دوسلدورف منذ الشوط الأول الذي انتهى بتسجيل ثلاثة أهداف حملت توقيع بنيامين بافار في الدقيقة 11 وكورينتين توليسو في الدقيقة 27 وسيرجي نابري في الدقيقة 34 قبل أن يسجل البرازيلي فيليب كوتينيو الهدف الرابع في الشوط الثاني وتحديدا في الدقيقة 70.

وبدأت المباراة بضغط هجومي مكثف من بايرن ميونخ بحثا عن تسجيل هدف مبكر يقربه من النقاط الثلاث، وبالفعل كاد النادي البافاري أن يتقدم بهدف بواسطة مهاجمه البولندي روبرت ليفاندوفسكي في الدقيقة الرابعة لولا صلابة دفاع أصحاب الأرض. وتقدم بايرن بهدف في الدقيقة 11 عن طريق بنيامين بافار بعد تمريرة رائعة من جوشوا كيميتش لمسها اللاعب الفرنسي بقدمه اليمنى إلى داخل الشباك.

وأهدر ليفادوفسكي هدفا لا يضيع للنادي البافاري في الدقيقة 19 بعد تمريرة من توماس مولر وضعته في مواجهة المرمى تماما ليسدد كرة قوية زاحفة لكنها مرت بالكاد بجوار الشباك.

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وتوالت الفرص الضائعة لبايرن ميونخ ولعل ابرزها تسديدة قوية من مولر من داخل منطقة الجزاء لكن حارس دوسلدورف زاك شتيفن أنقذ الموقف بثبات. وضاعت فرصة أخرى محققة لبايرن في الدقيقة 24 بعد سلسلة من التمريرات انتهت عند بافار الذي ارسل عرضية متميزة قابلها فيليب كوتينيو بتسديدة بالكعب لكن الكرة مرت بمحاذاة المرمى تماما.

وجاءت الدقيقة 27 لتشهد ثاني أهداف النادي البافاري عن طريق كورينتين توليسو بعد خطأ من حارس دوسلدورف استغله لاعبو بايرن على النحو الأمثل قبل ان تصل الكرة إلى سيرجي نابري الذي مرر على حدود منطقة الجزاء إلى توليسو ليسدد اللاعب الفرنسي من لمسة واحدة في الشباك. وأكمل بايرن ميونخ الثلاثية في الدقيقة 34 لكن هذه المرة بواسطة سيرجي نابري الذي استغل تمريرة توماس مولر على النحو الأمثل.

ومرت أخر عشر دقائق دون أن تشهد جديد لينتهي شوط المباراة الأول بتقدم بايرن بثلاثية بيضاء. وتراجع إيقاع اللعب كثيرا في أول عشر دقائق من الشوط الثاني التي مرت دون أي فرص تذكر على المرميين.

وواصل الحظ معاندته لليفاندوفسكي الذي كان قريبا للغاية من تسجيل الهدف الأول له والرابع لفريقه عبر ضربة رأس رائعة لكن حارس دوسلدورف أنقذ مرماه من هدف مؤكد.

ووضع البرازيلي كوتينيو بصمته أخيرا على مجريات المباراة وسجل الهدف الرابع للنادي البافاري في الدقيقة 70 إثر هجمة مرتدة سريعة وصل إلى ليفاندوفسكي الذي شق طريقه صوب منطقة الجزاء وارسل عرضية هيأها مولر بكعبه إلى كوتينيو الذي سدد دون عناء في الشباك.

وسجل الفريدو موراليس هدفا لدوسلدورف في الدقيقة 75 لكن الحكم الغاه بداعي التسلل. ولم يحدث أي جديد على مستوى النتيجة في أخر عشر دقائق ليخرج بايرن فائزا برباعية دون رد.