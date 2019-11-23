شكرا لقرائتكم بغياب رونالدو.. يوفنتوس يقلب الطاولة على أتالانتا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - عزز فريق يوفنتوس صدارته للدوري الإيطالي لكرة القدم بتغلبه على مضيفه أتالانتا 3 - 1 خلال المباراة التي جمعتهما يوم السبت في المرحلة الثالثة عشرة من المسابقة.

وتقدم أتالانتا بهدف سجله روبن جوسينس في الدقيقة 56، قبل أن يسجل يوفنتوس ثلاثة أهداف عن طريق جونزالو هيغواين (هدفين) في الدقيقتين 74 و82 وباولو ديبالا في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع للمباراة. وأهدر موسى بارو، لاعب أتالانتا، ركلة جزاء في الدقيقة 17.

ورفع يوفنتوس رصيده إلى 35 نقطة في صدارة الترتيب، وتوقف رصيد أتالانتا عند 22 نقطة في المركز الخامس.

وبهذا الفوز، حافظ يوفنتوس على سجله خاليا من الهزائم محققا انتصاره الحادي عشر في الدوري هذا الموسم مقابل التعادل في مباراتين، فيما تعد هذه الخسارة هي الثالثة مقابل الفوز في سبت مباريات والتعادل في أربع مباريات.