"غاب 9 أيام".. كلوب يكشف أسباب عدم مشاركة صلاح أمام كريستال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

كشف يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول، أسباب عدم مشاركة محمد صلاح أمام كريستال بالاس في المباراة التي أقيمت مساء اليوم.

ليفربول استطاع أن يفوز بشق الأنفس على كريستال بالاس بهدفين مقابل هدف وحيد في لقاء أقيم مساء اليوم ضمن الأسبوع الثالث عشر من الدوري.

كلوب أضاف في تصريحات عبر شاشة "بي إن سبورتس" :"صلاح لم يستطع التدريب لمدة تسعة أيام خلال الفترة الماضية سوى أمس الجمعة فقط خاض التدريبات 100%".

وشهدت الفترة الماضية استبعاد صلاح من الانضمام لمعسكر المنتخب الوطني المصري بسبب الإصابة التي تعرض لها في الكاحل.

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وعن مباراة كريستال بالاس، قال:"أنا لا أبحث عن الأعذار والمبررات، لكن فريق كريستال بالاس صعّب علينا المباراة خاصة بعد كرة هدف التعادل".

وتابع :"مسرور من الأداء والصلابة الذهنية التي ظهرت على اللاعبين".

وواصل ليفربول بعد فوزه على كريستال بالاس تربعه على القمة بفارق 8 نقاط عن ليستر سيتي، في المقابل أصبح كريستال بالاس في المركز الرابع عشر برصيد 15 نقطة.

جدير بالذكر أن ليفربول سيخوض مباراة يوم الأربعاء المقبل أمام نابولي في إطار مجموعات دوري أبطال أوروبا قبل مواجهة برايتون في بريميرليج بالجولة المقبلة.