محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان حسن:
أكد سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، منح صلاح محسن وعمار حمدي، لاعبا الفريق راحة ثلاثة أيام، وذلك عقب انتهاء مران الفريق الذي أقيم مساء اليوم على ملعب التتش.
وقال عبد الحفيظ في تصريحات نشرها الموقع الرسمي للأهلي، إن إدارة الفريق بقيادة المدرب رينه فايلر، قررت منح ثنائي المنتخب الأولمبي صلاح محسن وعمار حمدي، راحة لمدة 3 أيام.
وانتظم رمضان صبحي وصلاح محسن وعمار حمدي، ثلاثي المنتخب الأولمبي، في المران بعد انتهاء مشاركتهم مع المنتخب في بطولة إفريقيا تحت 23 سنة والتي توج بها منتخبنا أمس الجمعة.
ويستعد الفريق لمواجهة الجونة المقرر إقامتها يوم الاثنين المقبل في بطولة الدوري الممتاز، قبل السفر إلى تونس لمواجهة النجم الساحلي يوم 29 نوفمبر على استاد رادس في الجولة الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.
كانت هذه تفاصيل خبر عبد الحفيظ: الأهلي منح ثنائي المنتخب الأولمبي راحة لـ 3 أيام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.