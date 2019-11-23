عبد الحفيظ: الأهلي منح ثنائي المنتخب الأولمبي راحة لـ 3 أيام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان حسن:

أكد سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، منح صلاح محسن وعمار حمدي، لاعبا الفريق راحة ثلاثة أيام، وذلك عقب انتهاء مران الفريق الذي أقيم مساء اليوم على ملعب التتش.

وقال عبد الحفيظ في تصريحات نشرها الموقع الرسمي للأهلي، إن إدارة الفريق بقيادة المدرب رينه فايلر، قررت منح ثنائي المنتخب الأولمبي صلاح محسن وعمار حمدي، راحة لمدة 3 أيام.

وانتظم رمضان صبحي وصلاح محسن وعمار حمدي، ثلاثي المنتخب الأولمبي، في المران بعد انتهاء مشاركتهم مع المنتخب في بطولة إفريقيا تحت 23 سنة والتي توج بها منتخبنا أمس الجمعة.

ويستعد الفريق لمواجهة الجونة المقرر إقامتها يوم الاثنين المقبل في بطولة الدوري الممتاز، قبل السفر إلى تونس لمواجهة النجم الساحلي يوم 29 نوفمبر على استاد رادس في الجولة الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.