المقاولون يعزز موقفه وسط الكبار بفوز مثير على أسوان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:
تخطى فريق المقاولون العرب عقبة أسوان، بالفوز عليه، مساء اليوم السبت، بنتيجة هدفين مقابل هدف في المباراة المؤجلة من الجولة الرابعة من عمر الدوري الممتاز.
وسجل محمود سيد هدف التقدم لفريق المقاولون في الدقيقة 8 ، قبل أن يتعادل اسوان عن طريق الأإثيوبي أوميد أوكيري في الدقيقة 22 من عمر المباراة.
واحرز محمد سمير هدف الفوز لفريق المقاولون العرب في الدقيقة 55، ليمنح ذئاب الجبل الثلاث نقاط.
وبتلك النتيجة رفع المقاولون العرب، رصيده إلى 10 نقاط في المركز الثالث فيما توقف رصيد أسوان عند النقطة 4 في المركز الرابع عشر.
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