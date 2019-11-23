مران الأهلي.. استشفاء لثنائي المنتخب الأولمبي.. ومتولي يواصل التأهيل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مراسل الخليج 365:

استأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مساء اليوم السبت، على ملعب التتش استعدادا لمواجهة الجونة بالغردقة بعد غد الاثنين بالدوري الممتاز.

وأفاد مراسل الخليج 365، بأن مران الأهلي شهد اكتمال صفوف الفريق بمشاركة جميع اللاعبين، بعد عودة جونيور أجايي وأليو ديانج وثلاثي المنتخب الأولمبي رمضان صبحي وعمار حمدي وصلاح محسن، عد انتهاء مشاركتهم في فوز المنتخب الأولمبي ببطولة إفريقيا والتأهل رسميا إلى أولمبياد طوكيو 2020.

وخضع الثنائي رمضان صبحي وعمار حمدي، مرانا استشفائيا اليوم على هامش تدريب الفريق، كما شارك صلاح محسن في المران الجماعي.

وانتظم التونسي علي معلول والأنجولي جيرالدو في تدريبات الفريق، بعدما مشاركتهما مع منتخبي بلادهما في تصفيات إفريقيا 2021 المقرر إقامتها بالكاميرون2021.

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وواصل محمود متولي، تنفيذ برنامجه العلاجي والتأهيلي داخل مقر النادي بالجزيرة، للتعافي من الإصابة التي تعرض لها وأبعدته عن المشاركة في المران الجماعي.

وانتظم حسام عاشور وشريف إكرامي ووليد سليمان لاعبو الفريق، في المران، بعد اكتفائهم بخوض تدريبات تأهيلية في الجيم مساء أمس الأول الأربعاء.

ومن المقرر أن يؤدي الأهلي مرانه الأخير في القاهرة صباح غد الأحد قبل التوجه إلى الغردقة عصرا استعدادا لمواجهة الجونة بعد غدٍ الاثنين.

وعقب مواجهة الجونة بالدوري، سيسافر الأهلي إلى تونس لملاقاة النجم الساحلي يوم 29 نوفمبر الجاري في الجولة الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.