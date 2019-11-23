مران الزمالك.. عودة فرجاني ساسي.. واحتفال خاص بصبحي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

عاد فرجاني ساسي، نجم وسط الزمالك، للانتظام في تدريبات الفريق الأبيض مساء اليوم السبت بعد الانتهاء من المشاركة مع منتخب تونس أمام غينيا الاستوائية في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية تحت 23 عاما.

ويستعد الزمالك لمواجهة إنبي يوم الإثنين المقبل ضمن منافسات الجولة السادسة للدوري المصري على ملعب استاد السلام.

وخضع ساسي لتدريبات بدنية في صالة الجيمانزيوم، بعدما عانى من إصابة بسيطة خلال مباراة منتخب بلاده الأخيرة.

وحضر محمد صبحي حارس مرمى الفريق والمنتخب الأولمبي مران الفريق اليوم وعقد معه دراجان مدرب الحراس جلسة أشاد فيها بأدائه مع المنتخب في بطولة أمم أفريقيا تحت 23 سنة المؤهلة لأولمبياد طوكيو.

وحصل صبحي على لقب أفضل حارس في البطولة.

وتواجد الحارس البديل للفريق بمقر النادي اليوم ولقى احتفالا كبيرا من اللاعبين وتهنئة على مستواه في البطولة.

ولم يشارك الحارس في المران بسبب الإجهاد بعد انتهاء البطولة.

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من جانبه، انتظم إمام عاشور جناح الزمالك في التدريبات اليوم بعد عودته من صفوف المنتخب الأوليمبي، وشارك في مران الفريق فور عودته استعدادا للمباريات المقبلة مع الزمالك.

وحصل مصطفى محمد ومحمد عبد السلام لاعبا المنتخب الأولمبي على راحة من التدريبات الجماعية اليوم بإذن من الجهاز الفني بسبب الإجهاد، وسينتظم الثنائي في التدريبات الجماعية للفريق بداية من غد الأحد.

وعاد محمود عبد الرازق "شيكابالا" صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي للمشاركة في التدريبات الجماعية بعد انتهائه من البرنامج البدني الذي خضع له في الفترة الأخيرة.

وشارك شيكابالا في التدريبات الجماعية بعد تعافيه والتأكد من جاهزيته للمباريات.

وأدى طارق حامد وأشرف بنشرقي تدريبات تأهيلية في صالة الجيمانزيوم على هامش المران، وخضع الثنائي لتدريبات خاصة في إطار تنفيذ برنامج تأهيلي لتجهيزهما بالشكل المناسب للمباريات المقبلة.

وشارك لاعب الوسط محمد حسن في التدريبات الجماعية بشكل طبيعي بعد انتهاءه من البرنامج التأهيلي الخاص به.

واكتفى يوسف إبراهيم "أوباما" بخوض تدريبات خاصة في الجيم على هامش تدريبات اليوم، حيث يعاني من نزلة برد وخضع لتدريبات خاصة تحت إشراف الجهاز الطبي للفريق.

ومنح ميتشو لاعب الفريق عبدالله جمعة راحة من التدريبات الجماعية اليوم، حيث حصل الظهير الأيسر على إذن سابق من الجهاز الفني لبعض الظروف الخاصة به.