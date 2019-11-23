مدرب الإسماعيلي لمصراوي: جاهزون لتكرار الفوز على الجزيرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- شريف عادل:

أكد الصربي ميودراج، المدير الفني للإسماعيلي، أن الفريق جاهز للعودة من الإمارات ببطاقة التأهل للدور ربع النهائي في البطولة العربية "كأس محمد السادس للأندية الأبطال".

وقال ميودراج، في تصريحات خاصة لمصراوي: "الإسماعيلي استعد جيدًا لهذه المباراة أمام الجزيرة الإماراتي، أعلم تماما أنها لن تكون سهلة بأي حال من الأحوال".

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وأضاف: نسعى إلى تكرار الفوز في الإمارات، قمنا بالتركيز طوال الفترة الماضية على معالجة العديد من الأخطاء في المباريات الماضية وجاهزون للعودة ببطاقة التأهل".

ويحل الإسماعيلي ضيفا على الجزيرة الإماراتي يوم الثلاثاء المقبل.

يُذكر أن الإسماعيلي حسم لقاء الذهاب على ملعب الإسماعيلية بثنائية نظيفة، ويكفيه التعادل أو حتى الخسارة بهدف من أجل بلوغ ربع النهائي للمسابقة.