محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- شريف عادل:
أكد الصربي ميودراج، المدير الفني للإسماعيلي، أن الفريق جاهز للعودة من الإمارات ببطاقة التأهل للدور ربع النهائي في البطولة العربية "كأس محمد السادس للأندية الأبطال".
وقال ميودراج، في تصريحات خاصة لمصراوي: "الإسماعيلي استعد جيدًا لهذه المباراة أمام الجزيرة الإماراتي، أعلم تماما أنها لن تكون سهلة بأي حال من الأحوال".
وأضاف: نسعى إلى تكرار الفوز في الإمارات، قمنا بالتركيز طوال الفترة الماضية على معالجة العديد من الأخطاء في المباريات الماضية وجاهزون للعودة ببطاقة التأهل".
ويحل الإسماعيلي ضيفا على الجزيرة الإماراتي يوم الثلاثاء المقبل.
يُذكر أن الإسماعيلي حسم لقاء الذهاب على ملعب الإسماعيلية بثنائية نظيفة، ويكفيه التعادل أو حتى الخسارة بهدف من أجل بلوغ ربع النهائي للمسابقة.
كانت هذه تفاصيل خبر مدرب الإسماعيلي لمصراوي: جاهزون لتكرار الفوز على الجزيرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.