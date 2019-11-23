الخطيب يحضر مران الأهلي.. وعودة رمضان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان حسن:
استأنف فريق الكرة بالأهلي تدريباته على ملعب مختار التتش في مقر النادي بالجزيرة، استعدادا لمواجهة الجونة المقرر لها بعد غد الإثنين على ملعب الأخير ضمن مسابقة الدوري المصري الممتاز.
وأفاد مراسل الخليج 365 أن محمود الخطيب رئيس الأهلي زار مران الفريق من أجل الاطمئنان على اللاعبين وتحفيزهم قبل استئناف بطولة الدوري بعد توقفها خلال الفترة الماضية.
وانتظم رمضان صبحي وصلاح محسن وعمار حمدي، ثلاثي المنتخب الأولمبي، في المران بعد انتهاء مشاركتهم مع المنتخب في بطولة إفريقيا تحت 23 سنة والتي توج بها منتخبنا أمس الجمعة.
وخضع الثلاثي لمران استشفائي خفيف في مران الفريق من أجل تجهيزهم للمشاركة خلال المباريات المقبلة مع الأهلي.
يُذكر أن رمضان صبحي تُوج بجائزة أفضل لاعب في بطولة أمم أفريقيا تحت 23 بعد تألقه اللافت في الخمس مباريات التي خاضها بالبطولة، إذ نجح في تسجيل ثلاثة أهداف وصناعة هدفين.
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