بدون صلاح.. ليفربول يتربع على قمة بريميرليج بفوز صعب على كريستال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

واصل ليفربول انتصاراته المحلية بالفوز هذه المرة على كريستال بالاس بهدفين مقابل هدف وحيد في المباراة التي جاءت ضمن الأسبوع الثالث عشر من منافسات بريميرليج.

أهداف ليفربول جاءت عن طريق ساديو ماني وروبيرتو فيرمينو، في المقابل أحرز ويلفريد زاها هدف بالاس الوحيد.

بهذا الفوز واصل ليفربول تربعه على القمة بعدما رفع رصيده إلى 37 نقطة بفارق 8 نقاط عن أقرب ملاحقيه ليستر سيتي، في المقابل تلقى كريستال بالاس خسارة جديدة ليتراجع للمركز الرابع عشر برصيد 15 نقطة.

تشكيل ليفربول: أليسون بيكر، أرنولد ، ديان لوفرين ، فيرجيل فان دايك ، أندرو روبيرتسون ، جوردان هندرسون ، فابينيو ، جيجي فينالدوم ، ساديو ماني ، تشامبرلين، فابينيو.

تشكيل كريستال بالاس: جايتا ، فان أنهولت ، جاري كاهيل ، جايمس تومكنز ، جويل وارد ، ويلفريد زاها ، جيمس مكارثر ، لوكا ميليفوجيفيتش ، شيخو كيواتي ، تاونسند ، جوردان أيو.

تفاصيل المباراة:

أولى تهديدات المباراة كانت في الدقيقة 16 عن طريق عرضية من اللاعب السنغالي شيخو كيواتي تصل الكرة لجوردان أيو المتواجد داخل منطقة الجزاء ليسدد كرة تمر بجوار مرمى ليفربول.

صاحب الأرض والجمهور فريق كريستال بالاس عاد من جديد ليهدد مرمى ليفربول عن طريق جاري كاهيل بتسديدة رأسية رائعة ترتطم في العارضة وتخرج في الدقيقة 24.

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وقبل نهاية المباراة ألغى حكم المباراة هدفًا لصالح كريستال بالاس بعد الرجوع لتقنية الفيديو لتظل النتيجة سلبية.

ساديو ماني ظهر تهديده في الدقيقة 48 بعد تسديدة من على حدود كمنطقة الجزاء لكن تمر الكرة بجوار القائم.

ومع حلول الدقيقة 50 استطاع ساديو ماني أن يزور شباك كريستال بالاس بعدما سجل هدف ليفربول الأول لتصبح النتيجة (1-0) لصالح الريدز.

الدقيقة 52 حاول تاونسند حاول أن يهدد مرمى ليفربول لكن أليسون يحمي عرينه ويبعد الكرة لركنية.

وكاد لوفرين في الدقيقة 62 أن يسجل هدف ليفربول الثاني بعد عرضية من أرنولد لكن تمر الكرة من أمام الكرواتي وتمر للخارج.

وأهدر فيرمينو أخطر فرص المباراة في الدقيقة 65 بعد انفراده بالمرمى لكن حارس كريستال بالاس يتألق ويبعد الكرة لركنية.

وفي الدقيقة 82 استطاع ويلفريد زاها أن يسجل هدف التعادل لصالح كريستال بالاس بعد تسديدة رائعة من داخل منطقة الجزاء لتصبح النتيجة (1-1).

وقبل نهاية المباراة بخمس دقائق استطاع فيرمينو أن يسجل هدف ليفربول الثاني بعدما استغل خطأ دفاعي من كريستال بالاس.