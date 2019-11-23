أرسنال يتعادل مع ساوثهامبتون في الوقت القاتل بالبريميرليج

أدرك فريق أرسنال التعادل في الوقت القاتل امام ضيفه ساوثهامبتون بهدفين لكل منهما في المواجهة التي اقيمت علي ملعب الامارات ضمن الجولة الثالثة عشر من الدوري الانجليزي.
سجل اهداف اللقاء تقدم للضيوف عن طريق الاعب داني إنجز في الدقيقة الثامنةوتعادل الكسندر لاجازيت في الدقيقة 18 لارسنال
وعاد الضيوف من جديد ليتقدمو عن طريق جيمس وارد في الدقيقة 71 بينما سجل هدف التعادل لاصحاب الارض الكسندر لاجازيت في الدقيقة 96في وقت قاتل من الوقت بدل الضائع.
بهذه النتيجة يحصد فريق ارسنال 18 يحتل بها المركز السابع في ترتيب الدوري الإنجليزي بينما يرتفع رصيد ساوثهامبتون عند النقطة التاسعه يحتل بها المركز التاسع عشر.
ويمر أرسنال هذا الموسم بنتائج سيئة في الدوري الإنجليزي مع مدربه اوناي إيمري الأمر الذي قد يؤدي لرحيل الأخير.
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