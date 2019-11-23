اخبار الرياضه

أرسنال يتعادل مع ساوثهامبتون في الوقت القاتل بالبريميرليج

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

أدرك فريق أرسنال التعادل في الوقت القاتل امام ضيفه ساوثهامبتون بهدفين لكل منهما في المواجهة التي اقيمت علي ملعب الامارات ضمن الجولة الثالثة عشر من الدوري الانجليزي.

سجل اهداف اللقاء تقدم للضيوف عن طريق الاعب داني إنجز في الدقيقة الثامنة

وتعادل الكسندر لاجازيت في الدقيقة 18 لارسنال

وعاد الضيوف من جديد ليتقدمو عن طريق جيمس وارد في الدقيقة 71 بينما سجل هدف التعادل لاصحاب الارض الكسندر لاجازيت في الدقيقة 96

في وقت قاتل من الوقت بدل الضائع.

بهذه النتيجة يحصد فريق ارسنال 18 يحتل بها المركز السابع في ترتيب بينما يرتفع رصيد ساوثهامبتون عند النقطة التاسعه يحتل بها المركز التاسع عشر.

ويمر أرسنال هذا الموسم بنتائج سيئة في الدوري الإنجليزي مع مدربه اوناي إيمري الأمر الذي قد يؤدي لرحيل الأخير.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أرسنال يتعادل مع ساوثهامبتون في الوقت القاتل بالبريميرليج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا