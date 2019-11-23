شاهد..مباراة بين فلامنجو وريفر بليت فى كأس ليبرتادوريس

تقدم بوابة الوفد بث مباشر لمباراة ريفر بليت الارجنتيني حامل لقب كأس ليبرتادوريس عندما يواجه فلامنجو البرازيلي في العاشرة مساء اليوم في "ليما" عاصمة بيرو في نهائي المسابقة القارية، على أن يشارك الفائز في بطولة كأس العالم للأندية التي تستضيفها قطر الشهر المقبل. يواجه فلامنجو البرازيلي في العاشرة مساء اليوم في "ليما" عاصمة بيرو في نهائي المسابقة القارية، على أن يشارك الفائز في بطولة كأس العالم للأندية التي تستضيفها قطر الشهر المقبل.

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