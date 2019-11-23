تدريبات تأهيلية لفرجاني ساسي

عاد فرجاني ساسي نجم وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ، وحضر اليوم مران الفريق بعد الانتهاء من المشاركة مع منتخب تونس أمام غينيا الاستوائية في التصفيات الإفريقية. المشاركة مع منتخب تونس أمام غينيا الاستوائية في التصفيات الإفريقية. وخضع ساسي لتدريبات بدنية في صالة الجيمانزيوم، بعدما عانى من إصابة بسيطة خلال مباراة منتخب بلاده الأخيرة. ويحتل الزمالك المركز الثاني برصيد 10 نقاط، خلفه المقاولون العرب بنفس الرصيد، بفارق الأهداف.

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