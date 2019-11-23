المقاولون يفوز على أسوان بثنائية

فاز المقاولون العرب على أسوان بنثائية مقابل هدف، خلال المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم السبت، ضمن الأسبوع الرابع منالدوري الممتاز.
افتتح المقاولون هدف التقدم في الدقيقة الثامنة عبر محمود سيد، ثم سجلأوميد أوكري مهاجم أسوان هدف التعادل، قبل أن يسجل محمد سمير هدف التقدم في الدقيقة 55.
بتلك النتيجة رفع المقاولون رصيده إلى 10 نقاط في المركز الثالث.
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