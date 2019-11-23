لامبارد يعلن تشكيل تشيلسي لمواجهة مانشستر سيتي

أعلن فرانك لامبارد المدير الفني لفريق تشيلسي الانجليزي تشكيلة فريقه لمواجهة مانشستر سيتي في المواجهة التي تجمع بينهما علي ملعب ضمن مباريات الدوري الانجليزي. وجاءت التشكيلة كالاتي في حراسة المرمي : كيبا. خط الدفاع : سيزار ازبيليكوينتا، كورت زوما، إميرسون بالميري، فيكايو توموري. Advertisements خط الوسط : نجولو كانتي ،جورجينو ماتيوس، كوفاسيتش، ويليان. ويليان. خط الهجوم ابراهم كرسيتان بوليستش. جدير بالذكر أن تشيلسي يحتل المركز الثالث برصيد 26 نقطة في ترتيب الدوري الإنجليزي، بفارق نقطة واحدة عن مانشستر سيتي الذي يأتي في المركز الرابع.

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