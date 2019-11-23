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لامبارد يعلن تشكيل تشيلسي لمواجهة مانشستر سيتي

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أعلن فرانك لامبارد المدير الفني لفريق الانجليزي تشكيلة فريقه لمواجهة  مانشستر سيتي  في  المواجهة التي تجمع بينهما علي ملعب  ضمن مباريات الدوري الانجليزي.

وجاءت التشكيلة كالاتي

في حراسة المرمي : كيبا.

خط الدفاع : سيزار ازبيليكوينتا، كورت زوما، إميرسون بالميري، فيكايو توموري.

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خط الوسط : نجولو كانتي ،جورجينو  ماتيوس، كوفاسيتش،

ويليان. 

خط الهجوم ابراهم كرسيتان بوليستش.

جدير بالذكر أن تشيلسي يحتل المركز الثالث برصيد 26 نقطة في ترتيب ، بفارق نقطة واحدة عن مانشستر سيتي الذي يأتي في المركز الرابع.

 

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