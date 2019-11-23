ليفربول يقلب الطاولة على كريستال بالاس ويعزز صدارته بالبريميرليج

فاز ليفربول على كريستال بالاس بهدفين مقابل هدف، الذي جمعت الفريقين ضمن الجولة الـثالثة عشر من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، "البريميرليج".

سجل ساديو ماني هدف التقدم للريدز في الدقيقة 48، ثم سجل كريستال بالاس هدف التعادل عبر لاعب الإيفواري زاها في الدقيقة 83، قبل أن يسجل فيرمينو هدف الفوز في الدقيقة 85.

بتلك النتيجة عزز ليفربول صدراته، ورفع رصيده إلى 37 نقطة، خلفه ليستر سيتي في المركز الثاني 29 نقطة، بينما تجمد رصيد كريستال بالاس عند 15 نقطة، في المركز الرابع عشر.

مجريات المباراة

بدأ اللقاء هادئًا بين ليفربول وكريستال بالاس، وفي الدقيقة 15 فرصة خطيرة لكريستال بالاس بعد تمريرة

بينية لجوردن أيو الذي يهدر الفرصة أمام المرمى،

حاول ليفربول الرد سريعًا عبر هجمة للريدز، مرر فابينيو كرة طولية رائعة لساديو ماني ، الذي استلمها داخل منطقة الجزاء وكان قريبًا من التسجيل، لكن الدفاع قطع الكرة سريعًا منه.

في الدقيقة 27، هجمة لكريستال بالاس أصحاب الأرض، على الجانب الأيمن، يمررها لاعب الفريق عرضية أرضية أمام مرمى ليفربول، يخرجها دفاع الريدز.

مرور نصف ساعة، ومازال كلا الفرييقين يحاولا تسجيل هدف التقدم، بدأ ليفربول في بناء أكثر من هجمة منظمة لكن دفاع كريستال بالاس صامد.

الدقيقة 42،

Advertisements

الدقيقة 47، هجمة خطيرة لليفربول بعد تمريرة من هندرسون، لماني الذي يسددها لكن يخرجها الدفاع.

هدف الأول لليفربول..

الدقيقة 48، إنطلاقة سريعة للريدز في هجمة منظمة، يرسل روبرتسون كرة عرضية لماني الذي يسددها داخل شباك كريستال بالاس الهدف الأول للريدز.

الدقيقة 65، فيرمينو يهدر فرصة محققة للتسجيل بغرابة، ليضيع الهدف الثاني على الريدز.

التعادل لكريستال بالاس..

سجل زاها لاعب كريستال بالاس هدف التعادل في الدقيقة 83، بعد مراوغة رائعة تاونسيد الذي مرر الكرة لزاها، وسددها الأخير بقوة داخل الشباك.

هدف الثاني لليفربول..

في الدقيقة 85، جاء الرد سريعًا من ليفربول، حيث سجل فيرمينو هدف التقدم بعد كرة عرضية من أرنولد، سددها فان دايك لتصتدم بدفاع كريستال بالاس، ثم تأتي الكرة ليفرمينو الذي يسددها داخل الشباك معلنًا الهدف الثاني.

الدقيقة 95، تسديدة قوية فينالدوم داخل منطقة الجزاء لكن تصدى حارس كريستال بالاس.