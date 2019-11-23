بايرن ميونيخ يضرب فورتونا دوسلدورف برباعية

حقق فريق بايرن ميونيخ فوزًا كبيرًا على نظيره فورتونا دوسلدورف برباعية نظيفة، وذلك في المباراة التي أقيمت بينهما، ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من الدوري الألماني.

سجل رباعية بايرن ميونيخ، بينامين بافارد

وتوليسو وسيرج جنابري وكوتينيو في الدقائق 11، 27، 34، 70 على الترتيب.

بهذه النتيجة يحتل بايرن ميونيخ وصافة الدوري الألماني برصيد 24 نقطة، بفارق

نقطة واحدة عن بوروسيا مونشنجلادباخ متصدر المسابقة حتى الأن.

وفي نفس الجولة خسر بوروسيا مونشنجلاد باخ أمام نظيره يونيون برلين بثنائية نظيفة، ليقلص فارق النقاط مع بايرن ميونيخ وصيف المسابقة.

جدير بالذكر أن بوروسيا مونشنجلاد باخ يتصدر ترتيب الدوري الألماني برصيد 25 نقطة.