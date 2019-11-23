تشكيل مانشستر سيتي أمام تشيلسي بالبريميرليج

أعلن بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي عن تشكيل فريقه أمام تشيلسي، خلال المباراة التي ستجمع الفريقين مساء اليوم على ملعب الإتحاد ضمن الجولة الـ13 من منافسات على ملعب الإتحاد ضمن الجولة الـ13 من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، "البريميرليج". جاء تشكيل السيتي كالتالي: في حراسة المرمى: إيدرسون Advertisements في الدفاع: جواو كانسيلو، جون ستونز، فيرناندينهو، بينجامين ميندي في الوسط: رودريجو، دافيد سيلفا، كيفين دي بروين في الهجوم: رياض محرز، سيرجيو أجويرو، رحيم سترلينج

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