شاهد.. فيرمينيو يضيف الهدف الثاني لليفربول أمام كريستال بالاس

نجح فريق ليفربول في إحراز الهدف الثاني أمام كريستال بالاس لتصبح النتيجة هدفين مقابل هدف، في المباراة التي تقام بينهماضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من الدوري الإنجليزي.
وسجل فيرمينيو هدف التقدم لصالح الريدزفي الدقيقة 85 بعدما نفذت ركلة ركنية استقبلها فان دايك بتسدية تصدى لها الدفاع لتصل إلى أقدام فيرمينيو الذي لم يتوان في إيداعها مرمى كريستال بالاس.
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