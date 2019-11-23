زاها يسجل هدف التعادل لكريستال بالاس أمام ليفربول

نجح كريستال بالاس بتسجيل هدف التعادل أمام ليفربول، لتصبح النتيجة بهدف لكل منهما، الذي يجمع الفريقين حاليًا، ضمن الجولة الـثالثة عشر من منافسات حاليًا، ضمن الجولة الـثالثة عشر من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، "البريميرليج". سجل زاها لاعب كريستال بالاس هدف التعادل في الدقيقة 83، بعد مراوغة رائعة تاونسيد الذي مرر الكرة لزاها، وسددها الأخير بقوة داخل الشباك.

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