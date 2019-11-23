بغياب رونالدو.. يوفنتوس يحقق فوز صعب على أتالانتا في آخر ربع ساعة

حقق يوفنتوس فوزًا صعبًا على مستضيفه أتالانتا، بعدما قلب تأخره بهدف إلى فوز بثلاثة أهداف، في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت، في الجولة 13 من الدوري الإيطالي.



ودخل يوفنتوس المباراة بغياب العديد من عناصر الفريق البارزة وعلى رأسهم كريستيانو رونالدو الذي كان خارج القائمة والفرنسي ماتويدي والبرازيلي دانييلو (على الدكة).



وأهدر الغامبي موسى بارو ركلة جزاء لصالح الفريق المضيف (17) لكنه صنع هدف التقدم الذي دونه الألماني غوسنس (56).



وانتفض يوفنتوس في آخر ثلث ساعة عندما أدرك له هيغواين التعادل (74) ثم أضاف الهدف الثاني بنفسه (82) قبل أن يهدي كرة الهدف الثالث لمواطنه ديبالا (90+2).



وعزّز يوفنتوس صدارته للدوري الإيطالي برصيد 35 نقطة قبل مباراة إنتر (31) وتورينو الليلة.



يوفنتوس بدأ اللقاء معتمدًا على طريقته المعتادة "4-3-1-2"، واستمر ساري في الاعتماد على بيرنارديسكي كصانع لعب خلف المهاجمين.



أما أصحاب الأرض تحت قيادة المدرب جاسبريني، فاعتمد على طريقة "3-4-2-1"، وكان الأخطر والمبادر بالهجمات وتنوع في اللعب، إلا أن الاعتماد الأكبر كان على أليخاندرو جوميز، الذي صال وجال في الجبهة اليمنى لليوفي، وسبب معاناة كبيرة لكوادرادو. المصدر: مواقع الكترونية

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