بقيادة مورينيو.. توتنهام يحبط وست هام ويستعيد الانتصارات

استعاد توتنهام نغمة الانتصارات بفوزه على مضيفه وست هام بثلاثة أهداف لهدفين اليوم السبت ضمن منافسات المرحلة الثالثة عشرة من الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم.



قدم توتنهام عرضًا قويًا في المباراة الأولى تحت قيادة المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو، وذلك بالتغلب خارج ميدانه على وست هام بنتيجة 3-2، في المباراة التي أقيمت على ملعب لندن الأولمبي.



وسجل ثلاثية توتنهام هيونج مين سون (36) ولوكاس مورا (43) وهاري كين (49)، وسجل هدفي وست هام ميشيل أنطونيو (73) وأنجيلو أوجبونا (96).



وبتلك النتيجة رفع توتنهام رصيده إلى 17 نقطة، ليحتل المركز السادس مؤقتًا.



أظهر توتنهام نواياه مبكرًا، بتسجيل هدفًا في الدقيقة الثالثة، عبر مهاجمه هاري كين، قبل أن يتم إلغاءه بداعي التسلل.



في المقابل، تجمّد رصيد وست هام عند 13 نقطة في المرتبة السادسة عشرة مؤقتاً أيضاً.



وهو الفوز الأول لتوتنهام في المسابقة المحلية بعد خمس مراحل تعادل خلالها ثلاث مرات وانهزم مرتين في حين تعرّض وست هام لهزيمته السادسة مقابل ثلاثة انتصارات و4 تعادلات. المصدر: مواقع الكترونية

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