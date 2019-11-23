رياضة | موعد مباراة ليفربول المقبلة والقنوات الناقلة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موعد مباراة ليفربول المقبلة والقنوات الناقلة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستضيف ملعب أنفيلد مباراة قوية تجمع بين نادى ليفربول الإنجليزي ونابولي الإيطالي، ضمن مباريات الجولة الخامسة من بطولة دوري أبطال أوروبا، يوم الأربعاء الموافق 27 نوفمبر المقبل، فى لقاء قوى وحاسم للمجموعة بدوري الأبطال.

ويسعي ليفربول الإنجليزي لتعويض هزيمته الوحيدة بدور المجموعات والتى كانت أمام نابولي بإيطاليا فى اولى الجولات بهدفين دون رد.

وحقق ليفربول فوز صعب بمباراة الجولة الثالثة عشر من الدوري الإنجليزي على فريق كريستال بالاس بهدفين لهدف، كان تقدم ساديو مانى بالهدف الأول قبل أن يتعادل ويلفرد زاها ثم أضاف روبيرتو فيرمينو الهدف الثانى فى الدقائق الأخيرة.

موعد مباراة ليفربول الإنجليزي ونابولي الإيطالي بدوري أبطال أوروبا

يحل فريق نابولى الإيطالى ضيف ثقيل على ليفربول الإنجليزي فى مباريات الجولة الخامسة من بطولة دوري أبطال أوروبا فى تمام العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة والحادية عشر مساءا بتوقيت السعودية والثانية عشر منتصف الليل بتوقيت الإمارات والتاسعه مساءا بتوقيت جرينتش.

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول الإنجليزي ونابولي الإيطالي بدوري أبطال أوروبا

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ينتظر عشاق كرة القدم العالمية مباراة ليفربول الإنجليزي ونابولي الإيطالي ضمن مباريات الجولة الخامسة من بطولة دوري أبطال أوروبا ى تمام العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة والحادية عشر مساءا بتوقيت السعودية والثانية عشر منتصف الليل بتوقيت الإمارات والتاسعه مساءا بتوقيت جرينتش، وسيذاع اللقاء عبر قناة beIN Sport HD.

ترتيب المجموعة قبل مباراة ليفربول الإنجليزي ونابولي الإيطالي

ليفربول الإنجليزي 9 نقاط

نابولي الإيطالى 8 نقاط

زالتسبورج النمساوى 4 نقاط

جينك البلجيكي نقطة