رياضة | أرسنال يتعادل أمام ساوثهامبتون وإيفرتون يتجرع الهزيمة على يد نوريتش سيتي وليستر سيتي يهزم برايتون

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أرسنال يتعادل أمام ساوثهامبتون وإيفرتون يتجرع الهزيمة على يد نوريتش سيتي وليستر سيتي يهزم برايتون والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعادل أرسنال على ملعبه أمام ضيفه ساوثهامبتون بهدفين لكل فريق في المباراة التي أقيمت مساء اليوم على ملعب "الإمارات" ضمن مباريات الجولة الثالثة عشر من الدوري الإنجليزي "البريميرليج".

تقدم الضيوف أولا عن طريق داني إنجز في الدقيقة 8 وادرك أليسكندر لاكازيت التعادل للمدفعجية في الدقيقة 18 وفي الدقيقة أضاف جيمس وارد الهدف الثاني لساوثهامبتون، لكن في الوقت الضائع عاد لاكازيت وخطف هدف التعادل لأرسنال مسجلا الهدف الثاني له ولفريقه في المباراة.

ورفع أرسنال رصيده إلةى 17 نقطة في المركز السابع، كما رفع ساوثهامبتون رصيده للنقطة التاسعة في المركز قبل الأخير.

وفي مباراة أخرى تلقى فريق إيفرتون الخسارة على ملعبه أمام ضيفه نوريتش سيتي بهدفين دون رد في اللقاء الذي أقيم على ملعب جوديسون بارك في إطار الجولة الثالثة عشر من عمر المسابقة.

وسجل ثنائية نوريتش سيتي كلا من تود كانتويل في الدقيقة 54، وودينيس سيريني في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع.

وتوقف رصيد إيفرتون عند 14 نقطة في المركز الخامس عشر، فيما رفع نوريتش سيتي رصيده للنقطة 10 في المركز الثامن عشر.

وواصل فريق ليستر سيتي سلسلة نتائجه الإيجابية بعدما عاد بنقاط الفوز في ميدان مضيفه برايتون بهدفين دون رد في المباراة التي أقيمت على ملعب "فالمر".

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وأحرز هدفي "ثعالب" ليستر سيتي كلًا من أيوزي بيريز في الدقيقة 64، و64، وجيمي فاردي في الدقيقة 82 من ركلة جزاء.

ورفع ليستر سيتي رصيده للنقطة 29 ليقفز للمركز الثاني مؤقتا، فيما توقف رصيد 15 نقطة في المركز الثاني عشر.

وحقق وولفرهامبتون فوزًا ثمينًا على حساب مضيفه بورنموث بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جرت على ملعب فيتيس فيرسيت.

تقدم الضيوف أولا بهدفين عن طريق جواو موتينيو وراؤول خيمينيز، فيما أحرز ستيف كوك هدف بورنموث الوحيد لأصحاب الأرض.

وبهذا الفوز رفع وولفرهامبتون رصيده للنقطة 19 في المركز الخامس بينما توقف رصيد عند 16 نقطة في المركز الحادي عشر.

وزادت معاناة واتفورد بعدما خسر على ملعبه أمام بيرنلي بثلاثة أهداف نظيفة، حيث سجل ثلاثية بيرنلي كلا من كريس وود وأشلي بارتس وجيمس تاركوفسكي.

وتوقف رصيد واتفورد عند 8 نقاط في المركز الأخير، بينما رفع بيرنلي رصيده إلى 18 نقطة في المركز السادس.