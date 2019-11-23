رياضة | الأولمبياد الخاص الدولى يشارك في مؤتمر لتطوير كرة السلة بالبحرين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأولمبياد الخاص الدولى يشارك في مؤتمر لتطوير كرة السلة بالبحرين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

مشاركة فعاله للاولمبياد الخاص الدولى في المؤتمر العالمي لتطوير كرة السلة من خلال مشاركة الدكتور عماد محي الدين مدير عام الرياضة والتدريب بالرئاسة الاقليمية فعاليات المؤتمر الدولي لـ"الميني باسكت" الذى يستضيفه لاتحاد البحريني لكرة السلة، وذلك بإشراف الاتحاد الدولي لكرة السلة بمشاركة واسعة من 26 دولة آسيوية ويمثل المؤتمر أهمية كبيرة لتطوير اللاعبين من الأعمار 5-12 سنة، وبالتالي أعد الاتحاد البحريني لكرة السلة منذ مدة له، كي يظهر بطريقة احترافية تعكس مستوى استضافة وتنظيم المملكة للمؤتمرات والأحداث الرياضية الدولية.

وافتتح نائب رئيس الاتحاد البحريني لكرة السلة ناصر القصير فعاليات المؤتمر، وأكد ممثل الاتحاد الدولي ثيرين بلوك على الدور الكبير لهذا المؤتمر، و أشارت ممثلة الاتحاد الآسيوي تآكلا كامل إلى أن هذا المؤتمر من شأنه أن يلقي بظلاله على المدربين المشاركين فيه من خلال الاستفادة الكاملة من كل مايُقدم فيه، خصوصاً إن من الأهداف الرئيسية لإقامة المؤتمر هي جعل الأطفال يحبون اللعبة بشكل أكبر والتقليل من الجدية في التدريب، إذ لابد من اتباع الطرق المحببة والأساليب الجديدة في تدريب الصغار.

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وبدأت المحاضرات النظرية للمحاضر الدولي الأسترالي ميشيل هاينس وسط تفاعل كبير من المشاركين الذين يمثلون الدول الآسيوية التالية: البحرين، السعودية، الإمارات، سلطنة عمان، قطر، ماليزيا، تايوان، كوريا الجنوبية، باكستان، قيرغيزستان، بوتان، نيبال، تايلند، إيران، لبنان، افغانستان، العراق، سوريا، اليمن، فلسطين، سيريلانكا، بنغلاديش، تركمانستان، استراليا وسنغافورة.

ويتضمن المؤتمر دورة خاصة للمدربين تتضمن محاضرات عن الطرق المثلى لتدريب الصغار وتطوير مهاراتهم الفردية، اضافة الى ورشات عمل لتبادل الخبرات، ونشاطات ومسابقات ترفيهية للصغار.

ويشتمل ويشمل المؤتمر عرض مهارات لكرة السلة يقدمه مايقارب من 250 لاعباً من الأندية المحلية تم إعدادهم لهذه الفعالية من خلال عدة بروفات سابقة ومن أعمار 5 إلى 12 سنة.