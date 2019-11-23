رياضة | الشلهوب يتوعد أوراوا قبل نهائي دوري أبطال آسيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الشلهوب يتوعد أوراوا قبل نهائي دوري أبطال آسيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدث محمد الشلهوب قائد فريق الهلال، اليوم السبت، عن مواجعهة فريقه أمام أوراوا ريد الياباني، والمقرر إقامتها ظهر الأحد الموافق 24 نوفمبر 2019، على ملعب ساتياما في إياب نهائي دوري أبطال آسيا.

وقال الشلهوب في المؤتمر الصحفي الذي يسبق اللقاء: "سعيد بمشاركتي في نهائي جديد أمام فريق ياباني آخر، بعدما شاركت في نهائي آسيا عم 2000 أمام فريق جوبيلو إيواتا".

وتابع: "لكني لا أقارن بين أوراوا وفريق جوبيلو الذي واجهناه في نهائي البطولة عام 2000".

Advertisements

وأكمل: "فريق الهلال الآن لا يقل عن فريق الهلال عام 2000، الذي واجه جوبيلو في النهائي، بل يعد امتدادا له".

واختتم الشلهوب تصريحاته قائلا: "الهلال عمل جيدا على بناء فريق تسوده روح العائلة، وسنواصل غدا ما بنيناه من قبل، وسنقاتل من أجل اللقب".

وخطف الهلال فوزا ثمينا في مباراة الذهاب بهدف نظيف أحرزه البيروفي أندريه كاريلو بعدما استغل تمريرة رائعة من محمد البريك، ليضعها في شباك أورارا، عند الدقيقة 60.

ومن المقرر أن يقام لقاء العودة على ملعب ساتياما، في تمام الساعة الحادية عشر صباحاً بتوقيت القاهرة، والثانية عشر ظهراً بتوقيت السعودية، وفي تمام الساعة الواحدة بتوقيت أبو ظبي والبحرين والعراق، والساعة التاسعة صباحاً بتوقيت جرينتش.

