رياضة | ترتيب الدوري الإنجليزي اليوم بعد فوز ليفربول

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ترتيب الدوري الإنجليزي اليوم بعد فوز ليفربول والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اُفتتحت اليوم مباريات الجولة الثالثة عشر من مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز"البريميرليج"، بمواجهات من العيار الثقيل.

وبدأت أولى المباريات بمواجهة توتنهام هوتسبير ضد ويست هام، في أولى مباريات البرتغالي جوزيه مورينيو في قيادة توتنهام، وحسم المواجهة لصالحه بثلاثية مقابل هدفين.

وفاز ليستر سيتي، على برايتون بهدفين دون رد ويستمر في مطاردة ليفربول على صدارة جدول الترتيب، فيما حقق ساوثهامبتون تعادلًا مع نظيره أرسنال بهدفين لكل منهما، ليواصل آرسنال نتائجه المخيبة تحت قيادة آوناي إيمري.

وحقق بيرنلي، فوزًا عريضًا على واتفورد، بثلاثية دون رد، وولفرهامبتون على بورنموث بهدفين مقابل هدف وحيد.

وفاجئ نوريتش سيتي، إيفرتون بالفوز عليه في عقر داره بهدفين دون رد.

وواصل ليفربول الإنجليزي بقيادة الألماني يورجن كلوب، أرقامه الجيدة في الدوري، وحقق الفوز على كريستال بالاس، بهدفين مقابل هدف وحيد.

ومازال ليفربول، يحتفظ بصدارة جدول الترتيب وبفارق 8 نقاط عن أقرب منافسيه ليستر سيتي صاحب المركز الثاني برصيد 29 نقطة.

وألتقى الفريقين على ملعب السيلهرست بارك ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسجل ساديو ماني هدف ليفربول الأول في الشوط الأول من المباراة، بينما تعادل اللاعب الايفواري زاها في الدقيقة 85 من الشوط الثاني، قبل أن يحرز روبرتو فيرمينيو هدف الفوز للريدز في الدقيقة 88 قبل نهاية اللقاء

وتُستكمل مباريات اليوم الأول، عندما يستضيف مانشستر سيتي نظيره تشيلسي، في السابعة والنصف مساء اليوم، في قمة مباريات الجولة الثالثة عشر.

وتُختتم مباريات الجولة الثالثة عشر، غدًا الأحد وبعد غدٍ الإثنين، بمواجهات شيفلد يونايتد ضد مانشستر يونايتد، فيما تنتهي المباريات يوم الإثنين المقبل حينما يحل نيوكاستل ضيفًا على أستون فيلا والمحترف ضمن صفوف المصريين أحمد المحمدي ومحمود حسن تريزيجه.

1- ليفربول... 37 نقطة.

2- ليستر سيتي... 29 نقطة.

3- تشيلسي... 26 نقطة.

4- مانشستر سيتي... 25 نقطة.

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5- وولفرهامبتون... 19 نقطة.

6- بيرنلي...18 نقطة.

7- آرسنال... 18 نقطة.

8- شيفلد يونايتد... 17 نقطة.

9- توتنهام... 17 نقطة.

10- مان يونايتد 16نقطة.

11- بورنموث... 16نقطة.

12- برايتون... 15نقطة.

13- كريستال بالاس... 15 نقطة.

14- نيوكاسل... 15نقطة.

15- إيفرتون... 14 نقطة.

16- ويست هام... 13 نقطة.

17- أستون فيلا... 11نقطة.

18- ساوثهامبتون... 11 نقطة.

19- نوريتش سيتي...10نقاط.

20- واتفورد... 8 نقاط.