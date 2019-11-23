رياضة | أطفال العالم يحتفلون أعلي كوبري روض الفرج

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أطفال العالم يحتفلون أعلي كوبري روض الفرج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اهتمت الإدارة المركزية لطلايع بوزارة الشباب والرياضة تحت رعاية رئيس الوزراء بتجميع أطفال العالم في مهرجان الطفولة الدولي للاحتفال بعيد الطفولة وبدأ استقبال الوفود خلال الفتره من ١٧ حتي يوم الافتتاح ٢٠ نوفمبر وحفل الختام ٢٤ نوفمبر من هذا العام.

ويعبر عمرو عجمي مدير عام المهرجان عن فرحته بتجميع أطفال العالم واستجابتهم للحضور ومشاركه الفرحة في مهرجان الطفولة الدولي وأن فكره المهرجان كانت مجرد حلم وأصبحت واقع في وقت قليل.

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ويضيف حسام أحمد المنسق العام للمهرجان أن ٢١ دولة استجابت للحضور واعربت عن سعادتها وسرعتها في الحجز والدول التي لم تشارك اكدت مشاركتها في الاعوام القادمة وأضافت المهرجان من ضمن اجندتها وأكد علي بدأ تجهيز للمهرجان القادم فور انتهاء هذا المهرجان.

وتضمنت فعاليات المهرجان زيارة للاهرامات وعروض بمراكز الشباب وزيارة لكوبري روض الفرج والأحتفال فوقه وزيارة لكنيسة العذراء وذلك بدعم ومشاركة وزير الشباب والرياضة.