رياضة | في غياب صلاح.. ليفربول يواصل سلسلة انتصاراته في الدوري الإنجليزي على حساب كريستال بالاس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر في غياب صلاح.. ليفربول يواصل سلسلة انتصاراته في الدوري الإنجليزي على حساب كريستال بالاس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حقق فريق ليفربول فوزا صعبا على فريق كريستال بالاس بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب السيلهرست بارك ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسجل ساديو ماني هدف ليفربول الأول في الشوط الأول من المباراة، بينما تعادل اللاعب الايفواري زاها في الدقيقة 85 من الشوط الثاني، قبل أن يحرز روبرتو فيرمينيو هدف الفوز للريدز في الدقيقة 88 قبل نهاية اللقاء.

ويحتل فريق ليفربول صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 37 نقطة وبفارق 8 نقاط عن وصيف جدول الترتيب فريق ليستر سيتي والذي يمتلك 29 نقطة، بينما سوف يلتقي فريق تشيلسي صاحب المركز الثالث مع فريق مانشستر سيتي صاحب المركز الرابع بعد قليل.

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ونجح فريق ليستر سيتي في تحقيق فوز جديد في البريميرليج بنتيجة هدفين مقابل لا شيء في المباراة التي أقيمت على ملعب الأخير، وفاز فريق بيرنلي على فريق واتفورد بنتيجة ثلاثة أهداف نظيفة في إطار منافسات تلك الجولة.

وعاد فريق نوريتش سيتي لنغمة الانتصارات بفوز صعب على فريق إيفرتون على ملعب الجوديسون بارك بنتيجة هدفين نظيف أحرزهم الشاب كانتويل في الشوط الثاني من المباراة، والبديل سربيني في الدقيقة 92 قبل نهاية المباراة.

وتعادل فريق أرسنال مع فريق ساوثهامبتون بنتيجة هدفين مقابل هدفين في المباراة التي أقيمت على ملعب الاتحاد في مباراة مثيرة للغاية، حيث سجل الكسندر لاكازيت الهدفين لفريق أرسنال في اللقاء.