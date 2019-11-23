رياضة | فيديو.. فيرمينو يتقدم من جديد لفريق ليفربول أمام كريستال بالاس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فيديو.. فيرمينو يتقدم من جديد لفريق ليفربول أمام كريستال بالاس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أحرز روبرتو فيرمينو هدف التقدم لفريق ليفربول في شباك كريستال بالاس في الدقيقة 85 من عمر المباراة المقامة بينهما حالياً في إطار الجولة الثالثة عشر من مبارايات الدوري الانجليزي الممتاز.

وكان السنغالي ساديو ماني نجم ليفربول الإنجليزي، هدف فريقه الأول في شباك فريق كريستال بالاس، في الدقيقة 49 من عمر اللقاء قبل أن بعادل ويلفريد زاها لفريق كريستال بالاس أمام ليفربول في الدقيقة 82

ويحتل ليفربول صدارة جدول ترتيب الدوري الانجليزى برصيد 34 نقطة، بينما يحتل كريستال بالاس المركز الـ 12 برصيد 15 نقطة.

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