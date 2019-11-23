اخبار الرياضه

رياضة | فيديو.. كريسال بالاس يسجل التعادل أمام ليفربول

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فيديو.. كريسال بالاس يسجل التعادل أمام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعادل ويلفريد زاها لفريق كريستال بالاس  أمام ليفربول في الدقيقة 82 من عمر المباراة المقام بينهما حالياً في إطار الجولة الثالثة عشر من مبارايات الممتاز، وكان   السنغالي ساديو ماني نجم ليفربول الإنجليزي، هدف فريقه الأول في شباك فريق كريستال بالاس، في الدقيقة 49 من عمر اللقاء 

ويحتل ليفربول صدارة جدول ترتيب الدوري الانجليزى برصيد 34 نقطة، بينما يحتل كريستال بالاس المركز الـ 12 برصيد 15 نقطة.

Advertisements

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا