رياضة | فيديو.. كريسال بالاس يسجل التعادل أمام ليفربول

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فيديو.. كريسال بالاس يسجل التعادل أمام ليفربول والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعادل ويلفريد زاها لفريق كريستال بالاس أمام ليفربول في الدقيقة 82 من عمر المباراة المقام بينهما حالياً في إطار الجولة الثالثة عشر من مبارايات الدوري المصري الممتاز، وكان السنغالي ساديو ماني نجم ليفربول الإنجليزي، هدف فريقه الأول في شباك فريق كريستال بالاس، في الدقيقة 49 من عمر اللقاء