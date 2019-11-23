رياضة | كل ما تريد أن تعرفه عن نهائي دوري أبطال آسيا بين الهلال وأوراوا.. المعلق والقنوات المفتوحة الناقلة والبث المباشر المجاني

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كل ما تريد أن تعرفه عن نهائي دوري أبطال آسيا بين الهلال وأوراوا.. المعلق والقنوات المفتوحة الناقلة والبث المباشر المجاني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ينتظر عشاق الساحرة المستديرة، غداً الأحد مواجهة من العيار الثقيل بين فريقي نادي الهلال السعودي أمام نظيره أوراوا الياباني، على استاد سايتاما، معقل الفريق الياباني في إياب نهائي بطولة دوري أبطال آسيا.

ويبحث فريق الهلال السعودي على تحقيق الفوز أو التعادل بأي نتيجة للتويج باللقب، بعد فوزه في مباراة الذهاب بالسعودية بهدف نظيف، احرزه اللاعب أندري كاريلو ، ويهدف الزعيم للعودة الى منصات التتويج وحمل اللقب الغائب عن خزائنه منذ ما يقارب من 19 عام ومن ثم المشاركة في كأس العالم للأندية لهذا العام والمقامة في دولة الإمارات.

ووصلت بعثة الهلال السعودي إلى العاصمة اليابانية طوكيو، يوم الإثنين الماضي، حيث قضى الفريق الأزرق عدة أيام استعد فيها للنهائي المرتقب.

موعد مباراة أوراوا الياباني والهلال السعودي والقنوات الناقلة لها:-

تقام مباراة أوراوا الياباني والهلال السعودي غداً الأحد الموافق 24 نوفمبر في تمام الساعة الواحدة ظهرا 1:00 م بتوقيت مكة المكرمة، الساعة الثانية عشرة ظهرا 12:00 م بتوقيت القاهرة، الساعة الثانية بتوقيت الامارات ، والعاشرة صباحاً بتوقيت جينريتش وتذاع المباراة عبر قناة beIN Sports HD 1 التابعة لباقة بي ان سبورت الناقل الحصري لمبارايات دوري أبطال آسيا ، وقناة Varzish Sport H كما يمكنكم متابعة المباراة عبر البث الحي والمباشر لموقع الخليج 365 الرياضي.

تشكيل الهلال المتوقع لمواجهة أوراوا

من المتوقع أن رازفان لوسيسكو المدير الفنى للهلال السعودى المباراة بالتشكيل الاتى :

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حراسة المرمى: عبدالله المعيوف

خط الدفاع: جانج هيون سو ، ياسر الشهراني ، محمد البريك ، علي البليهي.

خط الوسط: سلمان الفرج، سيباستيان جيوفينكو، عبدالله عطيف.

خط الهجوم: سالم الدوسري ، أندريه كاريلو ، بافيتمبي جوميز.

رازفان لوشيسكو أعد الجماهير بالبطولة