رياضة | نجم ريال مدريد.. هو أول صفقة يطلبها مورينيو مع توتنهام

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نجم ريال مدريد.. هو أول صفقة يطلبها مورينيو مع توتنهام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يسعى المدير الفني لنادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي، البرتغالي جوزيه مورينيو في ضم النجم الويلزي جاريث بيل مهاجم ريال مدريد الاسباني خلال الانتقالات الشتوية المقبلة لتدعيم صفوف الفريق اللندني.

ويحاول كل من مانشستر يونايتد وتوتنهام على ضم مهاجم ريال مدريد للحصول على خدماته ولكن المدير الفني للنادي الملكي زين الدين زيدان يرغب في التخلي عن جاريث بيل للشياطين الحمر في صفقة تبادلية مع لاعب خط الوسط بول بوجبا.

وكشفت تقارير صحفية سابقة أن مورينو يريد جاريث بيل بنظام الإعارة مع خيار الشراء ، ولكن ريال مدريد يرغب في التخلص من البالغ من العمر 30 سنة بنظام بيع دائم.

ويذكر أن وكيل أعمال الويلزي بيل أن اللاعب ، لن يرحل في سوق الانتقالات الشتوي عن صفوف المرينجي ، ومن الممكن التفاوض في الميركاتو الصيفي القادم.