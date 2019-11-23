رياضة | ننشر عقوبات لجنة مسابقة دوري الممتاز "ب"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ننشر عقوبات لجنة مسابقة دوري الممتاز "ب" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فرضت لجنة مسابقات دوري القسم الثاني برئاسة خالد كامل، عقوبات قوية على البنك الأهلي والألومنيوم، بسبب الإشتباكات التي حدثت بين الفريقين في الجولة الخامسة للموسم الحالي.

كما تقرر إقامة لقاء الرجاء والحمام على ملعب الأوليمبي يوم الأربعاء 27 نوفمبر بدلاً من الخيس 28 نوفمبر.

وشملت العقوبات ما يلي :

– تغريم نادي البنك الأهلي 3 آلاف جنية، بسبب تواجد أفراد غير مخصص لهم التواجد داخل الملعب، مما أدي إلى حدوث مشادات مع فريق الألومنيوم، عقب اللقاء والتنبية على البنك بعدم تكرار تلك الواقعة.

إيقاف عمرو عزت لاعب البنك الأهلي مبارتان وتغريمة 250 جنية لما بدر منه عقب لقاء البنك والألومنيوم، من سلوك غير رياضي، طبقاً لما جاء في تقارير الحكم والمراقب.

إيقاف علي صابر لاعب البنك الأهلي مبارتان وتغريمة 250 جنية لما بدر منه عقب لقاء البنك والألومنيوم، من سلوك غير رياضي، طبقاً لما جاء في تقارير الحكم والمراقب.

إيقاف محمد سعد لاعب الألومنيوم مبارتان وتغريمة 250 جنية لما بدر منه عقب لقاء البنك والألومنيوم، من سلوك غير رياضي، طبقاً لما جاء في تقارير الحكم والمراقب.

إيقاف حماده أحمد إيسان لاعب الألومنيوم مبارتان وتغريمة 250 جنية لما بدر منه عقب لقاء البنك والألومنيوم، من سلوك غير رياضي، طبقاً لما جاء في تقارير الحكم والمراقب.

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تغريم ياسر الكناني المدير الفني للألومنيوم 500 جنية لما بدر منه تجاه الجهاز الفني للبنك الأهلي عقب اللقاء.

كما قررت اللجنة العقوبات التالية :

– إيقاف أحمد عبد النظير مدرب حراس مرمى ديروط مباراة واحدة وغرامة 500 جنية، للطرد في لقاء سوهاج.

– إيقاف محمود خليل يونس لاعب سوهاج مباراة للطرد في لقاء ديروط.

– إيقاف طارق السيد المدير الفني للمنيا مباراة وتغريمة 500 جنية للطرد في لقاء الإعلاميين للإعتراض على الحكم.

– التنبية على نادي الإعلاميين بإحضار سيارة الإسعاف مبكراً قبل إنطلاق المباريات.

– إيقاف نانا كوامي لاعب التليفونات مباراة للإنذار الثالث.

– إيقاف علي وزه لاعب بني سويف مباراة للإنذار الثالث.