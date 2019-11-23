رياضة | مالكوم يفتح النار على فالفيردي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مالكوم يفتح النار على فالفيردي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف البرازيلي مالكوم دي أوليفيرا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي زينيت سان بطرسبورج الروسي الأسباب التي جعلته يوافق على الرحيل من فريق نادي برشلونة الإسباني خلال فترة الإنتقالات الصيفية الماضية وخوض تجربة إحتراف جديدة في الدوري الروسي .

وفي تصريحات صحفية نشرتها صحيفة " موندو ديبورتيفو " اليوم السبت قال مالكوم أنه ليس نادماً على الرحيل من قلعة الفريق الكتالوني خاصةً أن العمر مازال أمامه وهو الآن في ريعان شبابه ويرغب في الحصول على دقائق لعب أكثر في أي نادي بسبب حبه لكرة القدم .

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وأضاف " زينيت فريق كبير للغاية والجميع إحتضنني وقت قدومي إلى هنا ومنحوا لي فرصة المشاركة في المباريات من جديد بعد أن قام الاسباني إرنستو فالفيردي بتجميدي عن المشاركة في المباريات الأساسية مع برشلونة دون إبداء أسباب واضحة.

وأنهى " جماهير برشلونة ترسل لي الكثير من رسائل الحب ومنهم من يرغب في عودتي إلى صفوف الفريق من جديد خاصةً وأنهم معجبون بأدائي في الملعب كلما لعبت معهم فالحياة في إسبانيا صعبة للغاية لكنني كنت مستمتع قبل رحيلي عن الفريق بسبب تعنت فالفيردي ضددي .

يذكر أن مالكوم قد رحل عن برشلونة في الصيف الماضي مقابل 41 مليون يورو بعد ان قضى موسم فاشل مع البلوجرانا لم ينجح في أن يثبت نفسه أو يحجز مكاناً له في التشكيل الاساسي لرفقاء ليونيل ميسي .