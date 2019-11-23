رياضة | فيديو.. تقنية الفار تلغي هدف التقدم لكريستال بالاس في شباك ليفربول

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فيديو.. تقنية الفار تلغي هدف التقدم لكريستال بالاس في شباك ليفربول والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ألغى حكم مباراة ليفربول وكريستال بالاس هدفا فى الدقيقة 43 لصالح الأخير بداعي وجود خطأ بعد العودة لتقنية الفار ، في المباراة المقامة حالياً في اطار مبارايات الجوالة الثالثة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز .