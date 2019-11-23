اونلاين | قناة الاتحاد الآسيوي مشاهدة مباراة الهلال ضد أوراوا بث مباشر beIN SPORT المفتوحة.. كورة لايف رابط ماتش الهلال Alhilal

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قناة الاتحاد الآسيوي مشاهدة مباراة الهلال ضد أوراوا بث مباشر beIN SPORT المفتوحة.. كورة لايف رابط ماتش الهلال Alhilal والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
ويخوض الهلال المباراة وهو مصمم على وضع حد لصيام دام منذ عام 2005، عندما كان الاتحاد آخر فريق سعودي يتوج باللقب القاري.
ويدخل الهلال الذي تقدم ذهاباً 1-0 بأكثر من فرصة سواء الفوز أو التعادل أو الخسارة، بفارق هدف، ولكن شريطة تسجيل الهلال على ملعب المنافس.
وغادرت بعثة الهلال لليابان قبل أسبوع من المباراة، بهدف التأقلم مع الأجواء الباردة والماطرة التي تشهدها اليابان في هذه الفترة من السنة.
وسيخوض الهلال الذي سيسانده نحو 3000 مشجع غادروا العاصمة الرياض عبر طائرات خاصة، المباراة بصفوف مكتملة ستشهد عودة الدولي محمد كنو بعد تعافيه التام من الإصابة، الأمر الذي سيضع جميع الأوراق بيد المدرب الروماني رازفان لوشيسكو.
وشدد قائد فريق الهلال، محمد الشلهوب، على أهمية الاستعداد بأفضل صورة ممكنة قبل خوض مباراة الإياب، وقال بعد المباراة الذهاب في تصريح لموقع الاتحاد الآسيوي: "لم يحسم شيء، أنهينا فقط المباراة الأولى، ولا زال أمامنا المباراة الثانية التي يجب أن نؤدي أفضل ما بوسعنا خلالها".
وأضاف: "لم نتوج بأي شيء بعد، ونتمنى أن نتوفق في مباراة الإياب ونحصل على هذه البطولة التي نبحث عنها منذ فترة طويلة".
وفي المقابل، فإن أوراوا ليس أمامه سبيلاً لإحراز اللقب سوى الفوز فقط، وبفارق هدفين، أو الفوز بهدف وتمديد المباراة لوقت إضافي، ولهذا سيكون تركيزه منصباً على الهجوم لتسجيل هدف يعيد المباراة لنقطة الصفر، ومن ثم البحث عن هدف ثان يحافظ عليه حتى نهاية المباراة.
ويعتقد حارس مرمى أوراوا ريد دايموندز شوساكو نيشيكاوا، أن إيقافه في مباراة الذهاب من النهائي لعب دوراً في إعداده لاتخاذ القرارات في لقاء الغد، بعد أن أعطت متابعته من المدرجات منظوراً جديداً عن المواجهة.